Vilhenense lança livro “Revolução Cultural” que promove debate sobre fé, valores e identidade

O evangelista, pesquisador e estudante de psicologia José Carlos do Couto lança, nos próximos dias, em Vilhena, o livro “Revolução Cultural: A Desconstrução Silenciosa dos Pilares da Fé Cristã”.

A obra foi publicada pela Editora Appris, sediada em Curitiba (PR), editora com atuação consolidada no segmento acadêmico e cultural no Brasil.

Morador de Vilhena, o autor escolheu o município para realizar o lançamento oficial do livro, que propõe reflexões sobre transformações culturais e seus impactos na sociedade contemporânea.

Livro aborda cultura, fé cristã e saúde emocional

Com formação em História, graduação em Gestão Pública, pós-graduação em Neuropsicologia e Ensino Superior, além de atuar como ministro do evangelho, José Carlos do Couto reúne na obra elementos de sua trajetória acadêmica e experiência pastoral.

O livro trata de temas como relativização da verdade, fé cristã, crise de identidade, mudanças culturais, educação, família e saúde emocional. Segundo o autor, o conteúdo foi desenvolvido em linguagem acessível, com o objetivo de dialogar com diferentes públicos.

De acordo com José Carlos, a proposta da obra é estimular reflexão sobre o contexto social atual. Em trecho divulgado, ele afirma:

“A revolução cultural não acontece apenas nas ruas, mas na mente. Ou aprendemos a discernir o tempo em que vivemos, ou seremos moldados por ele.”

Debate sobre valores e sociedade contemporânea

A publicação se destina a leitores interessados em assuntos como cultura, sociedade, educação, psicologia, filosofia e comportamento humano. Também é indicada a líderes religiosos, educadores, estudantes e formadores de opinião.

O autor destaca que os temas abordados dialogam com situações vivenciadas por famílias em Rondônia e em outras regiões do país, especialmente no que diz respeito aos desafios enfrentados nas áreas de educação e formação de valores.

Lançamento em Vilhena

O lançamento do livro será realizado em Vilhena, cidade onde José Carlos do Couto reside. A data e os detalhes do evento devem ser divulgados nos próximos dias.

O autor informou que está disponível para conceder entrevistas, encaminhar material de apoio e apresentar detalhes sobre a obra para veículos de comunicação interessados.