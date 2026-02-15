Facebook Instagram
segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026.

PM recupera bicicleta com registro de furto em Vilhena

Veículo foi localizado após denúncia de atitude suspeita
Bicicleta recuperada pela guarnição da Rádio Patrulha

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Celso Mazutti, nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial recebeu informação de que havia uma pessoa em atitude suspeita no local indicado.

Durante averiguação, os militares constataram que o suspeito teria abandonado uma bicicleta da marca Cairu aro 29, de cor preta.

Após buscas nas imediações, o indivíduo não foi localizado. No entanto, ao realizar consulta, foi verificado que a bicicleta possuía registro de furto.

O veículo foi recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis para posterior devolução ao proprietário.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.
error: Cópia de conteúdo não autorizada!!!!