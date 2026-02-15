PM recupera bicicleta com registro de furto em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Celso Mazutti, nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial recebeu informação de que havia uma pessoa em atitude suspeita no local indicado.
Durante averiguação, os militares constataram que o suspeito teria abandonado uma bicicleta da marca Cairu aro 29, de cor preta.
Após buscas nas imediações, o indivíduo não foi localizado. No entanto, ao realizar consulta, foi verificado que a bicicleta possuía registro de furto.
O veículo foi recolhido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis para posterior devolução ao proprietário.