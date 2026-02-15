Rádio Patrulha fecha ponto de venda de drogas no bairro 5º BEC e prende suspeitos em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizou a prisão de suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe foi acionada por meio de denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes, além de supostamente armazenar objetos de procedência duvidosa, possivelmente oriundos de furtos registrados no município.

De posse das informações, os militares se deslocaram até o endereço, local já conhecido no meio policial por intensa movimentação de usuários e suspeita de tráfico. Ao chegarem, os policiais foram autorizados pelo morador a entrar na residência.

Durante buscas no interior do imóvel, foram localizados quatro invólucros plásticos contendo substância aparentando ser crack, escondidos sob um colchão em um dos quartos.

Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares de diferentes marcas, um frasco de óleo para motor, duas palhetas de limpador de para-brisa, uma maleta com diversas ferramentas e a quantia de R$ 98 em dinheiro.

Questionado, o responsável pelo imóvel optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. As demais pessoas que estavam na residência relataram aos policiais que estavam no local com a finalidade de adquirir e consumir entorpecentes.

Durante a ocorrência, uma mulher informou aos militares que teria recebido porção da droga como forma de pagamento por serviços de natureza sexual. Segundo o relato, a situação estaria relacionada à sua condição de dependência química.

A Polícia Militar destacou ainda que o principal suspeito possui antecedentes criminais e estaria descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade policial de plantão, onde o caso foi registrado e ficará à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.