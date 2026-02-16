Adolescente é suspeito de molestar criança de cinco anos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncia de estupro de vulnerável tendo como autor um adolescente de 13 anos e a vítima uma criança de cinco anos portadora de autismo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local indicado na denúncia, a guarnição da Rádio Patrulha entrou em contato com a mãe da criança, a qual contou que seu filho estava na casa da avó materna sobre os cuidados dela desde a noite do dia anterior e no dia do fato, a avó da vítima fez contato telefônico com a mãe solicitando sua presença com urgência devido ter acontecido um fato grave.

A mãe da vítima rapidamente foi ao local, onde foi informada que o adolescente teria praticado sexo oral na criança, vindo a obrigar a criança também praticar sexo oral nele.

A guarnição manteve contato com as partes envolvidas e confirmou o fato através dos relatos do menor infrator e de seus responsáveis legais.

O avô de criação do menor infrator, ao tomar ciência do fato e com o objetivo de corrigi-lo, pegou uma cinta desferiu diversos golpes no adolescente causando várias lesões pelo corpo.

A polícia também foi informada, que a mãe da criança em um ato de fúria, agrediu o menor infrator vindo a bater a cabeça dele contra a parede.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil para providencias cabíveis.