segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026.

Adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada em Vilhena

Veículo com registro de furto desde 2016 foi localizado durante ação da Rádio Patrulha na Avenida Paraná
Motocicleta recuperada pela Polícia Militar

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar informações sobre uma motocicleta com registro de furto/roubo que estaria circulando pela Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo, uma Honda Titan azul, constava com restrição desde o dia 9 de fevereiro de 2016, conforme protocolo de ocorrência registrado à época.

A denúncia indicava que a motocicleta estaria sendo conduzida por dois adolescentes nas imediações do endereço informado.

Ao chegar à região indicada, um policial militar que estava de folga visualizou a motocicleta nas proximidades da Praça do Mensageiro, momento em que foi iniciado acompanhamento tático para realização da abordagem, que ocorreu ainda na Avenida Paraná.

Durante a abordagem e identificação dos ocupantes, foi confirmado que ambos eram menores de idade, um deles que já tem várias passagens pela polícia e já sofreu tentativa de homicídio, faz 18 anos no próximo dia 25. Em consulta aos sistemas de segurança, ficou constatado que a motocicleta possuía restrição por furto/roubo.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para apresentação à autoridade policial competente, que adotará as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.

