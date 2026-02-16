Adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar informações sobre uma motocicleta com registro de furto/roubo que estaria circulando pela Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo, uma Honda Titan azul, constava com restrição desde o dia 9 de fevereiro de 2016, conforme protocolo de ocorrência registrado à época.

A denúncia indicava que a motocicleta estaria sendo conduzida por dois adolescentes nas imediações do endereço informado.

Ao chegar à região indicada, um policial militar que estava de folga visualizou a motocicleta nas proximidades da Praça do Mensageiro, momento em que foi iniciado acompanhamento tático para realização da abordagem, que ocorreu ainda na Avenida Paraná.

Durante a abordagem e identificação dos ocupantes, foi confirmado que ambos eram menores de idade, um deles que já tem várias passagens pela polícia e já sofreu tentativa de homicídio, faz 18 anos no próximo dia 25. Em consulta aos sistemas de segurança, ficou constatado que a motocicleta possuía restrição por furto/roubo.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para apresentação à autoridade policial competente, que adotará as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.