Dupla é presa por tráfico de drogas após abordagem da Rádio Patrulha em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento nas imediações de uma casa noturna, na Avenida Paraná, em Vilhena, quando visualizou dois homens em atitude suspeita entre veículos estacionados, em um local com pouca iluminação, o que motivou a abordagem.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos se desfez de um invólucro de cor branca. Durante a averiguação, constatou-se que o material dispensado continha substância análoga à cocaína.

Na revista pessoal realizada no outro abordado, os policiais localizaram R$ 40,00 em espécie e sete invólucros da mesma substância.

Questionado, um dos envolvidos confessou ser usuário de drogas e relatou que havia adquirido dois papelotes de cocaína do outro suspeito pelo valor de R$ 100,00, pagamento realizado via PIX, apresentando o comprovante da transação.

Já o segundo suspeito admitiu que havia adquirido diversos invólucros de cocaína na noite anterior, no interior da casa noturna, levando-os para sua residência, onde realizou o fracionamento da droga com o objetivo de ampliar o volume para comercialização.

Informou ainda que retornou ao local para vender o entorpecente, alegando que pretendia obter recursos para a compra de uma motocicleta, e confirmou a venda de dois invólucros ao usuário.

Durante buscas na residência do suspeito apontado como traficante, os policiais localizaram, sobre uma cômoda na sala, dois cartuchos deflagrados de arma de fogo — sendo um calibre 12 e outro calibre .38, ambos da marca CBC — além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram informados de seus direitos constitucionais e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.