Pela 18ª vez, polícia é acionada por perturbação do sossego no mesmo imóvel em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego na Rua H12, bairro Jardim Aripuanã, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço indicado, os militares encontraram um aglomerado de pessoas no quintal do imóvel.

No local, havia consumo de bebidas alcoólicas, uso de substâncias derivadas do tabaco, jogo de cartas e som em volume considerado excessivo.

Ao perceber a presença da viatura, um homem se apresentou como responsável pelo imóvel e autorizou a entrada da equipe policial. Ele relatou que o grupo costumava realizar churrascos e ouvir música no local.

Durante a averiguação, os policiais constataram a presença de menores de idade, que informaram ter ido ao endereço para participar do encontro, onde consumiriam bebida alcoólica e fumariam cigarro.

Em consulta ao banco de dados, foi verificado que o endereço já havia sido alvo de 17 atendimentos anteriores relacionados à perturbação do sossego.

Diante da situação, o aparelho de som foi apreendido e os envolvidos conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi acionado em razão da presença de menores no local.