Servidora pública, Cidinha Albuquerque anuncia pré-candidatura a deputada estadual e destaca atuação na saúde de Vilhena

A servidora pública Cidinha Albuquerque confirmou sua pré-candidatura a deputada estadual por Rondônia.

Moradora de Vilhena há quase 50 anos, ela afirma que a decisão foi motivada pela experiência acumulada no serviço público e pela atuação direta na área da saúde.

Cidinha atua há 26 anos como funcionária pública municipal e atualmente trabalha no Ambulatório Municipal de Vilhena. É formada em Pedagogia, com especialização em psicopedagogia clínica voltada ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao longo da carreira, já foi diretora escolar e secretária adjunta da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), acumulando experiência nas áreas de educação e gestão pública.

Na área da saúde, Cidinha destaca a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas ao acompanhamento de pacientes com hanseníase, leishmaniose, tuberculose e paracoccidioidomicose. Segundo ela, essas doenças demandam atenção contínua e estrutura adequada para diagnóstico e tratamento.

HISTÓRICO ELEITORAL E PARTIDO

Cidinha já disputou eleições municipais. Na primeira candidatura, foi a mais votada de seu partido à época, o PTB, mas não alcançou o quociente eleitoral necessário para assumir vaga. Na eleição seguinte, mesmo sem apoio formal, obteve 570 votos.

Atualmente filiada ao União Brasil, ela deve ingressar no Avante para a disputa eleitoral estadual.