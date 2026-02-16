VÍDEOS: Cabixi enfrenta quedas frequentes de energia e comércio recorre a geradores

Moradores e comerciantes de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia, relatam interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica no município.

Segundo relatos, as quedas ocorrem semanalmente e, em alguns casos, o fornecimento só é restabelecido no dia seguinte.

Em contato com o Extra de Rondônia, moradores afirmam que o problema se intensifica no período chuvoso, quando oscilações e interrupções se tornam mais constantes. A falta de energia tem impactado a rotina da população e o funcionamento do comércio local.

Diante das interrupções recorrentes, comerciantes afirmam que têm investido em geradores de energia para manter as atividades em funcionamento. Em alguns estabelecimentos, o uso de geradores tem sido a alternativa para evitar prejuízos com a paralisação de serviços e a perda de produtos perecíveis.

Moradores também relatam aumento na procura por velas e outros itens utilizados durante apagões. Segundo comerciantes locais, as vendas desses produtos cresceram no período de chuvas.

A falta de energia afeta residências, estabelecimentos comerciais e serviços essenciais. Em bairros da cidade, moradores relatam que as interrupções ocorrem durante a noite e se prolongam por várias horas.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhando as causas das quedas frequentes no fornecimento de energia elétrica no município.

A população aguarda providências para garantir maior estabilidade no abastecimento e reduzir os transtornos enfrentados nas últimas semanas. Assista aos vídeos abaixo: