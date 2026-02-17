6ª Copa do Trabalhador abre inscrições no CTG Sinuelo do Norte em Vilhena

Os desportistas de Vilhena já podem se preparar para mais uma edição da tradicional Copa do Trabalhador.

A 6ª edição do torneio será realizada no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), em Vilhena.

Conforme informações repassadas pelo desportista Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho, as inscrições estarão abertas a partir do dia 19 de fevereiro de 2026. A competição contará com as categorias masculina livre, 50tão e feminino.

O congresso técnico está marcado para o dia 28 de fevereiro, às 17h, nas dependências do CTG. Já o início do certame está previsto para o dia 8 de março.

A premiação será em dinheiro e as vagas são limitadas. Mais informações e inscrições podem ser obtidas com Natalzinho, Zé Bodanese ou Juarez Zebrão.