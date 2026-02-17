Adolescente é apreendido com moto furtada e simulacro de arma em Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada e portando um simulacro de arma de fogo.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha intensificava o policiamento nas proximidades de uma casa noturna da avenida Paraná, local já conhecido por registros de ocorrências envolvendo entorpecentes, quando avistou o menor conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

O jovem trafegava de chinelos e apresentava volume suspeito na cintura, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular. Questionado, o adolescente confessou ter furtado a motocicleta, que estava estacionada em outro bairro, e relatou que fez ligação direta para dar partida no veículo.

A Central de Operações entrou em contato com o proprietário, que se encontra em Porto Velho e deverá adotar as providências cabíveis.

O menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), acompanhado por membros do Conselho Tutelar, já que os responsáveis não foram localizados.