terça-feira, 17 de fevereiro de 2026.

Adolescente é apreendido com moto furtada e simulacro de arma em Vilhena

Abordagem ocorreu nas proximidades de uma casa noturna
Motocicleta apreendida na ação da Rádio Patrulha em Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta furtada e portando um simulacro de arma de fogo.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha intensificava o policiamento nas proximidades de uma casa noturna da avenida Paraná, local já conhecido por registros de ocorrências envolvendo entorpecentes, quando avistou o menor conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan.

O jovem trafegava de chinelos e apresentava volume suspeito na cintura, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular. Questionado, o adolescente confessou ter furtado a motocicleta, que estava estacionada em outro bairro, e relatou que fez ligação direta para dar partida no veículo.

A Central de Operações entrou em contato com o proprietário, que se encontra em Porto Velho e deverá adotar as providências cabíveis.

O menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), acompanhado por membros do Conselho Tutelar, já que os responsáveis não foram localizados.

