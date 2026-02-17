Dois jovens são baleados em Vilhena; um está em estado grave

Um ataque a tiros registrado no início da tarde desta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, deixou dois jovens baleados em Vilhena.

A tentativa de duplo homicídio ocorreu nas proximidades da escola Vilma Vieira, na Rua 920, no setor 09.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas seguiam de bicicleta quando foram surpreendidas por um casal em uma motocicleta.

O condutor se aproximou e o passageiro efetuou cerca de cinco disparos de arma de fogo. Após os tiros, os suspeitos fugiram do local.

Moradores relataram momentos de tensão, com intensa movimentação de ambulâncias e viaturas policiais nas imediações, incluindo a região da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no sentido bairro Paraná.

Um dos jovens foi atingido na região da nuca. Ele estava consciente no momento do atendimento, mas permanecia caído na via aguardando socorro.

O outro rapaz foi baleado ao menos três vezes, com ferimentos no pescoço e na cabeça. O estado de saúde dele é considerado grave.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), que realizou a perícia no local. Cápsulas deflagradas foram encontradas na cena do crime.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.