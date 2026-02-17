Jovem morre no Hospital Regional após não resistir a ferimentos de acidente em Vilhena

Um jovem identificado como Vítor Alexandre França Ozorio, de 20 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, no Hospital Regional de Vilhena, onde estava internado desde o fim de janeiro.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente de trânsito foi registrado por volta das 23h40 do dia 24 de janeiro de 2026, na Rua das Rosas, bairro Jardim Primavera.

A ocorrência envolveu duas motocicletas, sendo que equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas ainda no local.

De acordo com o registro policial, as motocicletas colidiram no cruzamento da via. Após os procedimentos periciais e levantamento das informações, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Vítor foi socorrido ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A funerária São Matheus cuida dos trâmites legais para velório e sepultamento.