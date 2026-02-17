Mulher é socorrida após tentar contra a própria vida em Vilhena

Uma mulher foi socorrida ao Hospital Regional após tentar contra a própria vida utilizando uma arma branca, em Vilhena.

O caso mobilizou familiares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima enfrenta problemas psicológicos e faz uso regular de medicação. No entanto, mesmo em tratamento, pode apresentar episódios de crise.

A família foi fundamental para evitar que a situação tivesse um desfecho mais grave. Ao perceberem o momento de surto, os familiares acionaram imediatamente os serviços de emergência e intervieram para preservar a integridade da mulher.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, constatou a situação de emergência. Os militares iniciaram diálogo com a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento pré-hospitalar.

Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional, onde passou por intervenção cirúrgica em razão dos ferimentos.

O caso chama atenção para a importância do acompanhamento contínuo de pessoas que enfrentam transtornos psicológicos.

Especialistas reforçam que o apoio familiar, a observação de mudanças bruscas de comportamento e a manutenção do tratamento médico são medidas essenciais para prevenir situações de risco.

Também é fundamental que familiares e amigos busquem orientação junto aos serviços de saúde sempre que identificarem sinais de agravamento emocional, garantindo que o paciente receba suporte adequado.

A rede pública de saúde dispõe de atendimento psicológico e psiquiátrico, e o acolhimento precoce pode ser decisivo para preservar vidas.