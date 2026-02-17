Suspeito é preso com drogas e objetos de origem duvidosa em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento tático nas proximidades do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha intensificava o policiamento na região, conhecida por frequente movimentação ligada ao comércio e consumo de entorpecentes, quando avistou um suspeito que demonstrou comportamento inquieto ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem e busca pessoal, os militares localizaram dinheiro em espécie, um aparelho celular e, escondidos na cesta de uma bicicleta, seis invólucros contendo substância aparentando ser crack, além de outros dois celulares.

Em consulta ao banco de dados, os policiais constataram registro de furto envolvendo uma bicicleta com características semelhantes à que estava com o suspeito. Questionado sobre a procedência dos objetos, ele apresentou versões contraditórias.

No endereço informado pelo abordado, a equipe localizou ainda outras duas bicicletas, cuja origem não foi esclarecida.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da Justiça.