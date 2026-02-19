Ariquemes recebe curso do Projeto Cidadania Plena, oferecido pelo Ifro

O curso Desenvolvimento, Interação e Relacionamento Floortime, oferecido através do projeto Cidadania Plena, iniciativa do Ifro que é custeado com investimentos do mandato da deputada federal Silvia Cristina, chega a Ariquemes nesta sexta-feira (20).

O curso é destinado aos profissionais que atuam na educação inclusiva e também às mães atípicas, com a finalidade de melhorar o atendimento das crianças, adolescentes e adultos. O vereador Lucas Follador é autor do pedido para que o curso chegasse ao município.

Floortime

O Floortime é uma abordagem terapêutica e educacional focada no desenvolvimento socioemocional de crianças, especialmente autistas, através de brincadeiras interativas no chão, seguindo os interesses da criança para fortalecer relações afetivas, melhorar a comunicação e estimular o engajamento social.