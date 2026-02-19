Colisão envolve carro e motoneta no bairro Cristo Rei em Vilhena

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Rua das Rosas, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou se tratar de uma colisão lateral envolvendo um automóvel e uma motoneta, com danos subsequentes em um terceiro veículo que estava estacionado na via.

De acordo com as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o carro seguia no sentido Avenida Perimetral quando, ao se aproximar do cruzamento, o condutor realizou mudança repentina para a direita, alegando ter desviado de uma depressão no asfalto.

No momento da manobra, a motoneta trafegava pela mesma via e no mesmo sentido, posicionada à direita do automóvel, quando ocorreu a colisão lateral. Com o impacto, o motociclista caiu ao solo.

Após a queda, a motoneta ainda se arrastou pela pista e atingiu um veículo estacionado, causando avarias no para-choque traseiro e na pintura.

Segundo a Polícia Militar, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais. A equipe realizou a sinalização do local para evitar novos acidentes e procedeu ao registro da ocorrência, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Em razão da inexistência de feridos, não foi necessário o acionamento da perícia técnica.