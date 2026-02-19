COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

ANA FAZ SEU PRIMEIRO ANINHO

A Cabana do Peixe em Cacoal/RO, do empreendedor casal engenheiro civil José Corrente e Vânia Mara Vargas Corrente, no último dia 17, foi palco de emocionante celebração do primeiro aninho de sua linda netinha ANA, filha do casal João Bonfá e Janaína Vargas Corrente Bonfá e irmã dos lindos João Victor, Lorenzo e Maria. Os orgulhosos papais residem com sua linda família em Campo Grande/MS, mas fez questão de vir comemorar com os parentes na Capital do Café

Fotos: DIGITAL FOTOGRÁFICA

EQUIPE GWM MEGA MOTORS/CACOAL

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a dinâmica, capacitada e atenciosa equipe de colaboradores com a empresária Poliana Miranda sócia proprietária da moderna concessionária

OTÁVIO FOLI FARÁ ANIVERSÁRIO

No próximo dia 25, fará aniversário OTÁVIO FOLI sócio proprietário das empresas Dimare Cacoal e Casa & Decoração em Cacoal/RO. Na foto registrei o empresário Otávio Foli em um dos maravilhosos showrooms da mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

REVISTA MARISA LINHARES – Sicoob Fronteiras

O consultor jurídico Vornei Bernardes da Costa um dos fundadores do SICOOB FRONTEIRAS que tem agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual a renomada cooperativa financeira foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES – Sicoob Fronteiras

O gerente Edvaldo Rodrigues da agência de Cacoal/RO, do SICOOB FRONTEIRAS que tem agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual a renomada cooperativa financeira foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES – Farmácia Yassuda

A farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira da FARMÁCIA YASSUDA em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES – Fonoaudióloga Kamila Coutinho

A fonoaudióloga KAMILA COUTINHO em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageada

FÉRIAS DE GABRIEL MENDES

Sempre alto astral, divertido e excelente companhia, GABRIEL MENDES gestor de marketing da PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura, concessionárias comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, durante suas férias prestigiou casamento de amiga em Goiânia/GO, e esticou para o Nordeste com a família, para a paradisíaca praia Pousada Prive de Maracaipe em Pernambuco, onde contou com a companhia de sua mãe Cida Mendes e da irmã Gabrielli Mendes Boone com o filho Bernardo

ALLAN ROBSON FESTEJOU ANIVERSÁRIO

O personal trainer ALLAN ROBSON LIMA comemorou no último dia 16, com festa na BODEGA em Cacoal/RO, seu aniversário ao lado da esposa Wancleia Berton, da filha Lívia e de inúmeros amigos, que fizeram questão de prestigiar a data