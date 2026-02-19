Educação de Vilhena recebe novas picapes para reforçar atendimento logístico

A Secretaria Municipal de Educação de Vilhena (Semed) recebeu, nesta semana, duas novas picapes do modelo Toyota Hilux.

A entrega ocorreu em uma cerimônia simples na sede da pasta e marca o reforço da frota municipal para o atendimento de demandas administrativas e pedagógicas.

Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, com contrapartida financeira da Prefeitura de Vilhena. O investimento total gira em torno de R$ 570 mil.

Durante o evento, a vereadora e professora Amanda Areval ressaltou o impacto direto que a nova aquisição terá na logística escolar, especialmente no acesso às áreas rurais do município. Segundo a parlamentar, as picapes garantem mais agilidade e segurança aos servidores que precisam se deslocar para regiões de difícil acesso.

Já o prefeito Flori Cordeiro agradeceu o empenho do deputado em destinar parcelas significativas de suas emendas ao município. Na ocasião, o chefe do Executivo enfatizou que a administração municipal mantém uma postura de diálogo aberto com diferentes esferas do Legislativo, priorizando os resultados para a comunidade. “Abrimos as portas da prefeitura para parcerias com todos, independentemente de filiação partidária. Essas parcerias garantem investimentos e quem ganha é a população”, declarou.