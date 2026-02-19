Mais dignidade e rapidez no atendimento: Comunidade celebra chegada de ambulância 0 km que salva vidas

O distrito 14 de Abril, localizado na zona rural de Espigão do Oeste, é uma comunidade pequena, formada majoritariamente por famílias que vivem da agricultura e do trabalho no campo. A localidade fica a cerca de 40 km da sede do município, o que sempre dificultou o acesso rápido aos atendimentos de saúde, principalmente em situações de urgência e emergência.

Pensando em atender o distrito e toda a região, o deputado estadual Cássio Gois destinou R$ 280 mil para a aquisição de uma ambulância 0 km, modelo camionete Hilux, 4×4 (traçada), totalmente adaptada para o transporte de pacientes com mais segurança, conforto e agilidade, inclusive em estradas de difícil acesso.

O pedido do recurso foi feito pelo vereador e presidente da Câmara de Espigão do Oeste, Amilton Alves, que identificou de perto a necessidade da comunidade e levou a demanda ao deputado.

Durante a entrega do veículo, estiveram presentes o prefeito Weliton, o secretário adjunto de Saúde, Henry, vereadores do município, lideranças locais, representantes da Associação do distrito 14 de Abril e moradores da comunidade.

O prefeito Weliton agradeceu ao deputado pela parceria, pelo investimento e pelo compromisso com o povo de Espigão do Oeste:

“Esse investimento mostra o cuidado e o compromisso com a nossa população, principalmente com quem mora mais distante da cidade. É uma parceria que salva vidas e fortalece a saúde do município.”

Já o secretário adjunto de Saúde, Henry, reforçou o olhar humano do parlamentar:

“O deputado Cássio Gois é um amigo e um parceiro de Espigão do Oeste. Ele se preocupa com as pessoas, tem esse olhar especial pela população. Colocar esse recurso para o 14 de Abril foi extremamente importante, porque essa comunidade precisava desse socorro. Essa ambulância vai fazer a diferença na vida de muitas famílias.”

O vereador e presidente da Câmara, Amilton Alves, destacou que a solicitação nasceu da realidade vivida pela comunidade e lembrou o compromisso assumido e cumprido pelo deputado:

“Eu conheço de perto a necessidade do distrito 14 de Abril. A gente vê a dificuldade que o povo enfrenta quando precisa de atendimento de urgência. Por isso fiz a solicitação ao deputado estadual Cássio Gois para que ele pudesse olhar com carinho para essa comunidade.

Recentemente, o deputado esteve aqui na inauguração da UBS do distrito e assumiu o compromisso de que iria colocar uma ambulância para atender o 14 de Abril e toda a região. Hoje ele está cumprindo esse compromisso. Além dessa ambulância, são muitos recursos que ele já destinou para Espigão do Oeste e para outros distritos. Agora, o 14 de Abril vive uma nova realidade.”

Moradores do distrito também relataram as dificuldades enfrentadas antes da chegada da ambulância. João Pompom contou que, em muitas situações, era preciso improvisar:

“Muitas vezes a gente precisava pegar carro emprestado para socorrer um paciente. Era difícil, perigoso e demorado. Agora é diferente: temos um veículo próprio, adaptado, com mais segurança, conforto e rapidez para atender quem precisa.”

Rosivania Aparecida destacou o impacto do investimento para quem vive no distrito:

“Aqui a gente sofria muito com a falta de transporte adequado para a saúde. O deputado teve um olhar sensível pela nossa comunidade. Esse veículo vai mudar a realidade de muitas famílias que antes não tinham como chegar rápido ao atendimento.”

A entrega da ambulância representa mais do que um veículo novo: é mais dignidade, mais segurança e mais cuidado com a vida para quem mora no distrito 14 de Abril e em toda a região rural de Espigão do Oeste.