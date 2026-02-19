Marcos Rogério articula investimentos para construção de hospital em Colorado do Oeste

Em reunião com o prefeito de Colorado do Oeste, Edinho, o senador Marcos Rogério confirmou que está articulando, juntamente com outras autoridades, investimentos para a construção de um novo hospital para o município.

Para o senador, a estrutura atual já não suporta mais reformas pontuais. “Melhor do que reformar um hospital velho e que precisa de muitos remendos é fazer um novo hospital, dando a Colorado do Oeste uma estrutura nova de referência”, afirmou o parlamentar.

Por se tratar de uma obra de grande porte, Marcos Rogério explicou que tem trabalhado com outros parceiros, como os deputados Fernando Máximo e Jaime Bagattoli, para a destinação de uma emenda coletiva para o município. “Caso os parlamentares não consigam colocar o investimento, o nosso mandato se compromete em destinar esse recurso”, garantiu Marcos Rogério.

Além da nova obra, o senador destacou que a saúde exige recursos constantes para não parar. Por isso, para este ano, já foram garantidos R$ 2 milhões destinados exclusivamente ao custeio da saúde. Esse valor é fundamental para manter o funcionamento das unidades, garantindo a compra de insumos, medicamentos e a manutenção dos serviços essenciais para a população.

Mais obras para 2026

O pacote de investimentos para Colorado do Oeste neste ano também contempla a infraestrutura urbana, com R$ 3,5 milhões para asfalto e pavimentação, além de R$ 500 mil para melhorias na sede da prefeitura. Outra novidade é a do novo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que deve ser inaugurado em breve.

“Estamos unindo esforços. Mais do que equipamentos e prédios, nosso trabalho é garantir que a saúde tenha recursos para funcionar todos os dias, atendendo o cidadão com o respeito que ele merece”, concluiu Marcos Rogério.