Motorista é preso por embriaguez ao volante e polícia encontra munições em residência em Vilhena

Um homem foi preso após ser flagrado dirigindo sob suspeita de embriaguez na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de que um motorista conduzia um veículo de cor preto apresentando sinais de embriaguez.

Ele seguia pela Rua 815, nas proximidades do número 1675, os policiais localizaram o automóvel trafegando em velocidade incompatível com a via e em zigue-zague.

Ainda segundo a polícia, mesmo após acionamento de giroflex e sirene, o condutor não obedeceu de imediato às ordens de parada. Ao ser abordado, foi encontrado em estado de sonolência dentro do carro.

Conforme relato policial, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais como falta de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico e fala arrastada. O motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

O veículo foi removido ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), conforme medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Durante a ocorrência, o homem informou não portar documentos e autorizou os policiais a irem até sua residência, no bairro Moysés de Freitas. No local, foram encontrados 11 automóveis e 12 motocicletas estacionados na área do imóvel. Dentro da casa, os militares localizaram sete munições intactas, além de 70 notas promissórias preenchidas, que somam R$ 339.200,00, e duas procurações.

Em consulta aos sistemas, foi constatada restrição judicial sobre um dos veículos, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

O suspeito afirmou que atua na compra e venda de veículos, porém, segundo a polícia, não possui empresa formalizada.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), ficando à disposição da Justiça. Pertences pessoais foram entregues ao comissariado de plantão.