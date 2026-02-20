Projeto de reforma dos vestiários entra na fase final no Estádio Portal da Amazônia em Vilhena

As obras de irrigação do gramado e reforma dos vestiários do Estádio Municipal Deputado Arnaldo Lopes Martins, conhecido como Portal da Amazônia, em Vilhena, estão na fase final de conclusão.

O investimento faz parte do projeto “Palcos do Futebol”, iniciativa viabilizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em parceria com a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Segundo informações divulgadas pelos organizadores, os recursos foram destinados ao município após articulação da diretoria da federação junto à entidade nacional.

A execução e supervisão do projeto em Vilhena contam com acompanhamento da diretoria da federação estadual, incluindo o departamento de categorias de base.

A iniciativa tem como objetivo melhorar a infraestrutura esportiva do estádio, proporcionando melhores condições para treinamentos e competições, além de fortalecer o desenvolvimento do futebol local.

A administração municipal e a Secretaria de Esportes também acompanham o andamento das obras, que devem ser concluídas nos próximos dias.