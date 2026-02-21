Aluno é agredido por colegas na Escola Álvares de Azevedo em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, para atender uma ocorrência de lesão corporal na Escola Álvares de Azevedo, localizada na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o vice-diretor da unidade escolar relatou ter presenciado cinco alunos agredindo fisicamente outro estudante, também matriculado na instituição.

As agressões envolveram empurrões, socos e chutes, causando diversas lesões e escoriações pelo corpo e no rosto da vítima, constatadas pela guarnição.

Segundo informações levantadas no local, o motivo das agressões estaria relacionado ao fato de a vítima ser aluno recém-chegado à escola.

Durante a ocorrência, ao ser realizada revista na mochila de um dos adolescentes envolvidos, foram localizadas uma faca de caça e uma porção de substância aparentando ser maconha.

O material foi apreendido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências legais.

Por se tratar de menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado, e os adolescentes apontados como agressores, assim como a vítima, foram conduzidos à Unisp para registro da ocorrência e demais medidas cabíveis.