Empresário pioneiro Harri Kruger morre aos 82 anos em Vilhena

Morreu na madrugada deste sábado, 21 de fevereiro de 2026, em Vilhena, o empresário pioneiro Harri Kruger, aos 82 anos.

Natural de Fátima do Sul (MS), ele chegou ao município no início da década de 1980, período em que contribuiu para o desenvolvimento local ao fundar a antiga Torno Sul, uma das tornearias mais tradicionais da cidade.

Harri era viúvo de Maria Lúcia Lobianco, massagista bastante conhecida no município, falecida em 2017. Ele estava internado no Hospital Regional e morreu em decorrência de pneumonia.

O corpo está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida 15 de Novembro, no Centro de Vilhena. O sepultamento está previsto para as 12h, no Cemitério Cristo Rei, aos cuidados da Funerária São Matheus.