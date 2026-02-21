Homem denuncia agressão e ameaça de morte em Pimenteiras

Um homem identificado pelas iniciais V.S., procurou a Polícia Militar para denunciar que havia sido agredido e ameaçado de morte na manhã de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, em Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito, identificado como D.S., acompanhado de H.W., foi até a residência da vítima e a chamou para fora do imóvel.

Ao atender, V.S., teria sido atingido por socos, sofrendo vermelhidões no pescoço, caracterizando lesão corporal leve. Durante a agressão, o autor teria afirmado que mataria a vítima no rio, enquanto estivesse pescando, atividade exercida por ela, o que gerou temor por sua integridade física.

Após o fato, os envolvidos deixaram o local. A Polícia Militar realizou diligências, mas não localizou os suspeitos. Posteriormente, V.S., compareceu ao quartel da PM para formalizar a denúncia.

A vítima relatou ainda que, no dia 15 de fevereiro, estava na Linha 09, zona rural do município, juntamente com A.S., realizando retirada de minhocas para pescaria. Depois, ambos seguiram para um acampamento às margens do rio, onde foram abordados por indivíduos identificados pelas iniciais I.S., H.W., D.S., e A.M.

Segundo o relato, o grupo questionava sobre supostas armas escondidas na região e mencionou valores elevados referentes a armamentos e munições.

Ainda conforme a denúncia, um dos suspeitos teria afirmado que as armas deveriam ser entregues para evitar “algo pior”. Após as ameaças, os homens deixaram o local em embarcações.

A esposa de A.S., identificada como R.S., também relatou que, na mesma data, foi abordada por D.B., irmão de um dos suspeitos, que questionou sobre o paradeiro das supostas armas, fato que a deixou constrangida.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que deverá apurar os fatos.