Homem invade instituição social durante madrugada em Vilhena; polícia é acionada

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de invasão na Associação Casa e Paz, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 4h da madrugada um homem teria pulado o muro da instituição e permanecido escondido nas dependências do imóvel.

O responsável pelo local relatou aos policiais que o invasor foi localizado algum tempo depois.

Ao ser questionado, o homem afirmou que buscava atendimento por ser usuário de entorpecentes. Segundo o responsável, foi esclarecido que a entidade não realiza esse tipo de acolhimento, sendo ele orientado a procurar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Mesmo após a orientação, o suspeito recusou-se a deixar o imóvel e passou a causar tumulto, afirmando que aguardaria a chegada da presidente da instituição.

Ainda conforme relato, foi informado que a presidente atua em outra entidade, a Associação Trindade Santa, localizada em uma chácara fora da área urbana.

Diante da situação, foi ofertado ao homem a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele aceitou, comprometeu-se a comparecer em juízo quando intimado e deixou o local.