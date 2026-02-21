Mototaxista de 76 anos é encontrado morto dentro de casa em Vilhena

Um homem identificado como Orlando Teodoro de Souza, de 76 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 21 de fevereiro de 2026, em uma residência na Rua Osvaldo Cruz, região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após comunicação prévia do Corpo de Bombeiros à central de atendimento sobre um possível óbito de causa natural.

No local, a equipe dos bombeiros informou que a vítima já se encontrava sem sinais vitais e não apresentava indícios aparentes de violência externa ou lesões traumáticas.

De acordo com familiares, por volta das 7h da manhã, Orlando levantou-se, retirou a motocicleta da garagem e a deixou na parte externa da residência, retornando em seguida para o interior do imóvel.

Cerca de 40 minutos depois, a filha percebeu algo incomum e foi até o banheiro, onde o encontrou desacordado. Ao chamá-lo, não obteve resposta e constatou que ele já estava em óbito.

Os serviços de emergência foram acionados, e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte, aparentemente por causas naturais. A funerária São Matheus realizou a remoção do corpo conforme os procedimentos legais.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência, registrou os fatos e, em análise preliminar, não identificou elementos que indiquem prática criminosa.