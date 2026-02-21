Pintores profissionais promovem campanha de doação de sangue em Vilhena

A Associação Brasileira de Pintores Profissionais (ABRAP) realizou campanhas de doação de sangue em diversas cidades do país, levando informação, solidariedade e incentivando a população a contribuir com um gesto simples, mas essencial para salvar vidas.

Na sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, foi a vez de Vilhena receber a mobilização. Pintores profissionais do município compareceram ao Hemocentro para realizar a doação e reforçar os estoques da unidade.

A iniciativa chamou a atenção pelo exemplo de responsabilidade social da categoria, que além de atuar na construção e revitalização de espaços, também contribuiu para fortalecer a rede de saúde por meio da doação voluntária.

A diretora da unidade agradeceu a participação dos profissionais e destacou a importância da ação. Segundo ela, cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, já que o material é fracionado em hemácias, plaquetas e plasma, utilizados em cirurgias, tratamentos oncológicos, atendimentos de urgência e em pacientes com doenças crônicas.

O Hemocentro reforça que doar sangue é um ato seguro, rápido e que pode ser realizado por pessoas saudáveis, entre 16 e 69 anos (menores com autorização), que estejam bem alimentadas e portando documento oficial com foto. A doação contribui para manter os estoques abastecidos, especialmente em períodos de maior demanda.

O Hemocentro de Vilhena está localizado na Avenida Jô Sato (BR-174), ao lado do Hospital Regional, no bairro Jardim América, e atende doadores durante a semana em horário comercial.

