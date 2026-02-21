Polícia é acionada após mulher causar danos na Câmara de Vereadores em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada no final da tarde de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio público na Câmara de Vereadores de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o prédio, destinado às atividades legislativas, estava excepcionalmente aberto para organização de um evento institucional, embora costume funcionar com controle de acesso e vigilância.

No local, a guarnição manteve contato com a comunicante, identificada pelas iniciais S.S.S.P., diretora administrativa interina, que relatou que N.B.J., servidora municipal afastada de suas funções e sem autorização para ingressar nas dependências do prédio, aproveitou-se da abertura para entrar no imóvel.

Segundo o relato, a autora teria ido até a cozinha, retirado uma mesa pertencente ao patrimônio municipal e a carregado até o plenário, onde arremessou o móvel ao solo, causando danos materiais. O bem possui número de tombamento do Município, conforme identificação patrimonial.

Ainda de acordo com a ocorrência, a conduta teria exposto a risco as pessoas que estavam no interior do prédio organizando o evento, podendo resultar em lesões, além de comprometer a ordem administrativa.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, a suspeita já havia deixado o local. Os policiais colheram as informações necessárias, identificaram o bem danificado, preservaram o registro em vídeo do fato e confeccionaram o boletim para as providências cabíveis.