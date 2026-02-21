VÍDEO: moradora de Chupinguaia é presa com quase 29 kg de maconha em ônibus interestadual em Vilhena

Uma mulher foi presa na noite de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, ao ser flagrada transportando quase 29 quilos de maconha em um ônibus interestadual no terminal rodoviário de Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ação foi realizada por equipes da Guarnição Reforço e do PATAMO, após informações repassadas pelo Grupo de Trabalho de Combate às Facções Criminosas em Vilhena (GTCFC-VHA).

Segundo a Polícia Militar, a denúncia indicava que uma passageira vestindo camiseta vermelha, acompanhada de uma criança, estaria transportando drogas para fora do estado.

O ônibus fazia o itinerário de Pimenta Bueno (RO) com destino a Belo Horizonte (MG). A abordagem ocorreu por volta das 22h30, logo após o veículo estacionar na rodoviária da cidade.

Durante a revista nas bagagens vinculadas à suspeita, os policiais encontraram 27 tabletes de substância análoga à maconha, distribuídos em três malas. Após a pesagem, o entorpecente totalizou 28,572 quilos.

Também foram apreendidos R$ 371,10 em espécie e uma pequena porção de substância semelhante ao crack, com menos de um grama. A mulher afirmou que essa porção seria para consumo próprio.

Ainda conforme a Polícia Militar, a suspeita teria confessado que receberia R$ 6 mil pelo transporte da droga até o destino final. Ela informou ser moradora de Chupinguaia (RO), mas optou por não revelar a origem do entorpecente, exercendo o direito ao silêncio.

Durante a abordagem, foi constatado que a mulher estava acompanhada da filha, de dois anos de idade.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os procedimentos, garantindo a proteção da criança, que ficou sob responsabilidade do órgão.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga, o dinheiro, os aparelhos celulares e os comprovantes de bagagem, para as providências cabíveis.

>>>Vídeo abaixo: