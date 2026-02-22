Homem é preso com porção de crack e por descumprir medida judicial em Vilhena

Durante patrulhamento de rotina na Travessa 835, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha abordou um homem que estava sentado na calçada em frente a um conjunto residencial já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a revista pessoal os policiais localizaram em um dos bolsos do suspeito um invólucro plástico contendo fragmentos de substância aparentando ser crack.

Ainda segundo a ocorrência, o abordado faz uso de tornozeleira eletrônica e estava em liberdade provisória, expedida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.

Ele teria descumprido as condições impostas pela Justiça ao estar fora da residência em horário não permitido e em posse de entorpecente.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permaneceria à disposição da autoridade competente. Ele deverá passar por exame de corpo de delito.