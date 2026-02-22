Motociclista é preso após fuga e manobras perigosas em Vilhena

Um motociclista foi preso após realizar manobras perigosas e fugir de uma abordagem policial na Avenida Paraná, cruzamento com a Avenida 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou o condutor trafegando em alta velocidade e empinando a motocicleta, colocando em risco a segurança de pedestres e demais motoristas.

Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, ele desobedeceu e iniciou fuga, avançando preferenciais, trafegando na contramão e ignorando sinalizações de trânsito.

Outras viaturas foram acionadas para prestar apoio e cercar o motociclista. Durante a fuga, ele chegou a cair em uma das ruas do bairro Parque São Paulo, mas retomou a condução do veículo e seguiu até o bairro Embratel, onde foi abordado na Avenida Goiás.

No momento da abordagem, outra condutora chegou ao local conduzindo uma motocicleta. Ambos aceitaram realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,30 mg/l para o motociclista e 0,42 mg/l para a condutora, configurando embriaguez ao volante.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

O veículo utilizado na fuga foi removido ao pátio da Ciretran devido às infrações cometidas. O motociclista apresentava escoriações leves em decorrência da queda durante a perseguição.