segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026.

Rosangela Donadon anuncia recuperação da RO-391 após solicitação ao Governo do Estado

Serviços são execução no trecho do Posto Guaporé à cidade de Chupinguaia, garantindo mais segurança e melhor trafegabilidade
Deputada estadual Rosangela Donadon / Foto: Divulgação

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) anunciou a recuperação da RO-391, no trecho que compreende do Posto Guaporé a Chupinguaia, após indicação apresentada por seu mandato ao Governo do Estado.

O pedido foi prontamente atendido e os serviços já estão em andamento.

A situação da rodovia foi levada ao conhecimento da deputada pela vereadora Angélica Peralta.

Diante da demanda, Rosangela encaminhou a solicitação ao Executivo estadual, garantindo a liberação dos recursos para a execução da obra.

A intervenção inclui operação tapa-buracos em pontos críticos da rodovia, assegurando mais segurança aos motoristas, produtores rurais, estudantes e trabalhadores que utilizam diariamente a via para deslocamento e escoamento da produção.

A deputada destacou que seu mandato atua de forma permanente na defesa da infraestrutura do Cone Sul, reforçando que estradas recuperadas impulsionam o desenvolvimento regional e promovem mais qualidade de vida para a população.

Ao final, Rosangela Donadon agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo atendimento ágil da indicação e pela garantia dos recursos necessários. A execução dos serviços está sendo realizada pela equipe da usina de asfalto de Vilhena, coordenada pelo diretor local Eudes Ferreira da Costa Junior, garantindo eficiência e qualidade nos trabalhos.

Rogério Henrique (Residente da 9 residência do DER), Vereadora Angélica Peralta, Débora Dutra (representanto Roangela Donadon) e Eudes Ferreira )Usina de asfalto) / Foto: Divulgação
