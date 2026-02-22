SAERO: colégio militar Dom Pedro II consolida trajetória e números confirmam evolução de aprendizagem em Vilhena

O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II, em Vilhena, vem consolidando sua trajetória de crescimento por meio de resultados consistentes no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO).

A avaliação, que mede o nível de proficiência dos estudantes da rede estadual em Língua Portuguesa e Matemática, confirma a evolução da aprendizagem e o fortalecimento do trabalho pedagógico desenvolvido na instituição.

A comparação histórica evidencia um avanço importante após a transformação da antiga Escola Cecília Meireles em Colégio Militar, demonstrando melhoria contínua nos indicadores educacionais, conforme o gráfico abaixo.

Além do crescimento acumulado, somente em 2025 a instituição registrou aumento de 11 pontos em Língua Portuguesa e 9 pontos em Matemática, reforçando a consistência dos resultados.

Ao comentar a questão, a diretora Patrícia Martinez, afirmou que os dados refletem planejamento estruturado, acompanhamento pedagógico contínuo e o comprometimento conjunto de gestores, professores e servidores.

“O Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II reafirma, assim, seu compromisso com a qualidade da educação pública e consolida-se como referência no município de Vilhena”, destacou.