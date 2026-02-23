Adolescentes com várias passagens por atos infracionais são apreendidos com maconha no Centro de Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena, quando avistou um grupo de pessoas na Praça Nossa Senhora Aparecida que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento suspeito.

Durante a abordagem, os militares identificaram dois adolescentes já conhecidos por passagens por atos infracionais.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, próximo a um banco nas dependências da praça, nas proximidades do Pelotão de Trânsito, foram localizados dois cigarros de maconha, sendo um intacto e outro parcialmente consumido.

Um dos menores relatou que havia ido ao local para consumir entorpecente com os demais, mas não informou a origem da droga.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Como os responsáveis não foram localizados, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência.