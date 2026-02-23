Em nota, Rosangela Donadon manifesta pesar pelo falecimento de PM João Batista em Vilhena

Em nota de pesar encaminhada à redação do Extra de Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon lamentou o falecimento do PM da reserva, João Batista, ocorrido nesta segunda-feira, 23.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

É com o coração entristecido que recebo a notícia do falecimento do nosso amigo João Batista Ferreira da Silva, de 60 anos, um homem de caráter e compromisso exemplar.

Policial Militar da reserva, João Batista, como era carinhosamente conhecido,

era pai da nossa talentosa jornalista Jamile Batista, que faz parte da nossa dedicada equipe de imprensa, cuja força e ética refletem os valores que ele sempre prezou. Sua partida representa uma grande perda para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com sua amizade e exemplo de vida.

Neste momento de luto, enviamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade de Vilhena.

Que Deus conforte seus corações, envolva-os com Seu amor e lhes conceda força para superar esta difícil despedida.

Que a alma de João Batista encontre repouso em Sua infinita misericórdia.

Descanse em paz, querido amigo.

Sua memória permanecerá viva em nossos corações.

Rosangela Donadon

Deputada Estadual / RO