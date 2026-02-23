EXCLUSIVO: FACER cobra DNIT sobre paralisação de obras no trevo da BR-364 em Vilhena; leia ofício

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER) encaminhou o Ofício nº 0016/2026/FACER ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-RO) solicitando esclarecimentos sobre a paralisação das obras no trevo da BR-364, em Vilhena.

O documento, obtido com exclusividade pelo Extra de Rondônia, é datado de 23 de fevereiro de 2026 e foi direcionado ao superintendente regional do órgão em Rondônia.

Segundo o ofício, as intervenções no trevo que dá acesso aos municípios do Cone Sul — como Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Corumbiara — se estendem há aproximadamente dois anos e estão paralisadas há cerca de seis meses.

A FACER relata que o trecho apresenta condições precárias de trafegabilidade, com dificuldades para motoristas, transportadores, empresários e moradores da região. Entre os impactos mencionados estão atrasos na logística comercial; dificuldade de acesso a serviços essenciais; aumento do risco de acidentes; problemas de sinalização, especialmente no período noturno.

O documento destaca que a falta de sinalização horizontal e vertical transforma o trevo em ponto crítico, principalmente nos acessos aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras.

No ofício, a FACER menciona o artigo 37 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública, como legalidade, publicidade e eficiência.

Também é citado o artigo 1º, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que estabelece que o trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

De acordo com a entidade, a manutenção e fiscalização das rodovias federais são atribuições do DNIT e consideradas essenciais para a segurança dos usuários e para a fluidez econômica da região.

A FACER solicita formalmente ao DNIT: Informações detalhadas sobre o atual status da obra; esclarecimentos sobre os motivos da paralisação; apresentação de cronograma para retomada e conclusão dos trabalhos; medidas emergenciais de manutenção enquanto as obras não forem retomadas.

Entre as medidas emergenciais solicitadas estão reparos na pavimentação, melhorias na drenagem e instalação adequada de sinalização, principalmente para garantir segurança no período noturno.

O ofício, obtido pelo Extra de Rondônia, é assinado pela presidente da FACER, Kelly Naahmara Rodrigues Jorge, e pelos presidentes das associações comerciais de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Corumbiara.

Até o momento, não houve divulgação pública de posicionamento oficial do DNIT sobre o conteúdo do documento.

>>> CONFIRA, ABAIXO, O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA: