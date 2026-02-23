Homem é preso após perturbação do sossego e desacato à PM em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua 8514, no bairro Assossete, em Vilhena.

No local, os policiais fizeram contato com o morador que relatou ter passado parte da noite suportando som em volume considerado excessivo, proveniente do interior de uma residência vizinha. O barulho era produzido por uma caixa de som eletrônica.

Ao tentarem contato com as pessoas que estavam no imóvel, os militares foram atendidos pelo responsável pelo local, que se identificou como filho do solicitante.

Segundo a ocorrência, ao receber ordem para cessar o som, o suspeito teria se recusado a colaborar, desobedecido verbalmente os policiais e se negado a fornecer seus dados pessoais.

Diante da resistência, foi necessário o uso de algemas para contê-lo e realizar a condução até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ainda conforme a ocorrência, não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) devido à recusa do conduzido em aceitar o procedimento.

Em consulta ao sistema, foi constatado que ele já possui registros anteriores de comportamento semelhante.