Idosa fica ferida após ser atacada com foice na zona rural de Chupinguaia

Uma idosa de 77 anos ficou ferida após ser atacada com uma foice na zona rural de Chupinguaia.

O caso foi atendido pela Polícia Militar após denúncia de tentativa de homicídio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que o companheiro fazia ingestão de bebida alcoólica quando passou a ofendê-la verbalmente.

Durante o desentendimento, ela afirmou ter sido empurrada ao chão e, em seguida, o suspeito teria se apoderado de uma foice e desferido um golpe em direção à sua cabeça.

A vítima conseguiu bloquear a investida com o braço, sofrendo ferimento no antebraço, com perda de tecido e suspeita de fratura, constatada em avaliação médica preliminar.

Após a agressão, a idosa buscou abrigo na casa de um familiar. Ainda segundo o relato, o suspeito teria provocado um corte no próprio dedo com uma faca, alegando posteriormente que apenas se defendeu.

Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro local. O homem precisou de sutura no dedo indicador da mão direita, enquanto a vítima foi encaminhada para avaliação ortopédica especializada.

Após receber alta médica, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde ficou à disposição da autoridade policial.

A foice e a faca utilizadas na ocorrência foram apreendidas.