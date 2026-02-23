Motociclista é preso com placa adulterada próximo à Base Aérea em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um motociclista na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades da Base Aérea, em Vilhena, após constatar adulteração na placa do veículo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante ronda de rotina os policiais visualizaram o condutor em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Ele estava devidamente habilitado. Na verificação minuciosa da motocicleta, os militares constataram que os caracteres da placa estavam adulterados com fita isolante, modificando a identificação original.

Após a retirada do material, foi possível identificar a numeração verdadeira da motocicleta. Questionado, o condutor relatou que teria feito a alteração para impedir que a soma dos caracteres fosse reconhecida em eventuais publicações nas redes sociais.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ele foi conduzido, juntamente com a motocicleta, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.