Motorista é preso por embriaguez ao volante após dirigir em zigue-zague em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando, nas proximidades do cruzamento com a Avenida 34, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, abordou um motorista que conduzia um veículo VW Gol de cor preta, em velocidade incompatível com a via e com os faróis apagados.

O condutor ainda trafegava em zigue-zague, colocando em risco a segurança de outros usuários da via, o que motivou a abordagem policial.

Após o acionamento dos sinais sonoros e luminosos, o motorista obedeceu às ordens de parada.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Segundo os policiais, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico e fala arrastada.

O teste do etilômetro foi realizado de forma voluntária, apontando 0,40 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo não foi removido ao pátio da Ciretran devido à ausência de meios para remoção no momento.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.