Policial militar da reserva morre após passar mal em casa em Vilhena

O policial militar da reserva João Batista Ferreira da Silva, conhecido como “Jota Batista”, morreu na manhã desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, após passar mal em sua residência no bairro BNH, em Vilhena.

Batista tinha 60 anos e havia ingressado na reserva remunerada da Polícia Militar com a patente de subtenente.

De acordo com informações da família, João Batista passou mal em casa e foi socorrido por um colega do Corpo de Bombeiros, que realizou procedimentos de reanimação até a chegada ao Hospital Regional de Vilhena.

Já na unidade hospitalar, o subtenente sofreu uma nova parada cardíaca e não resistiu.

Natural de Pernambuco, João Batista residia em Vilhena desde 1989, ano em que ingressou na Polícia Militar. Nos últimos anos, enfrentava complicações de saúde decorrentes do diabetes. Segundo familiares, ele havia perdido a visão de um dos olhos e enxergava cerca de 30% com o outro.

A equipe do Extra de Rondônia entrou em contato com a jornalista Jamile Batista, filha de João, que confirmou que seu pai sofreu um infarto.

João Batista deixa esposa e dois filhos. O velório está previsto para às 17h na capela do 3°BPM. Sepultamento previsto para às 08h desta terça-feira, 24.

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 e mobilizou familiares, amigos e colegas da corporação.