Veículo capota em estrada rural e deixa dois feridos em Cerejeiras

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de capotamento no 3º Eixo, após a Linha 2, zona rural de Cerejeiras, com informação de que os ocupantes estariam presos às ferragens.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade do acidente, porém populares que passavam pela estrada já haviam retirado as vítimas do interior do veículo.

O condutor e um passageiro apresentavam lesões leves. No automóvel também estavam a mãe do motorista e uma criança de seis anos, que não sofreram ferimentos aparentes.

Segundo relato do condutor à polícia, ele trafegava pela via quando colidiu contra um buraco na estrada, perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

A Central de Operações entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas foi informada de que a equipe estava em atendimento no município de Pimenteiras do Oeste.

Diante disso, uma ambulância do Hospital Municipal São Lucas foi acionada e realizou a condução dos envolvidos para avaliação médica.

A Polícia Técnico-Científica de Vilhena compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais, liberando o veículo após a conclusão dos trabalhos técnicos.