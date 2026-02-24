EXCLUSIVO: Hildon Chaves deve deixar PSDB e articula filiação ao União Brasil ou Republicanos para disputar Governo de RO

O ex-prefeito de Porto Velho e presidente do PSDB de Rondônia, Hildon Chaves, deve deixar o partido nos próximos dias como parte das articulações para as eleições de 2026.

A informação foi confirmada pelo próprio Hildon Chaves em entrevista por telefone ao Extra de Rondônia nesta tarde de terça-feira, 24.

Segundo ele, a saída da legenda faz parte de um processo de reorganização política com foco na disputa pelo Governo de Rondônia.

De acordo com as articulações em andamento, Hildon deve se filiar à União Brasil ou ao Republicanos, siglas que integram as conversas para viabilizar sua candidatura ao Executivo estadual.

A movimentação ocorre em meio à reconfiguração partidária no estado, com lideranças buscando fortalecer projetos majoritários e consolidar alianças para o próximo pleito.

Ainda não houve anúncio oficial sobre qual será o novo partido escolhido, mas as tratativas políticas avançam junto a dirigentes estaduais e nacionais das legendas mencionadas.

Hildon Chaves administrou Porto Velho por dois mandatos consecutivos e atualmente preside o diretório estadual do PSDB em Rondônia. A mudança partidária deve impactar o cenário político estadual e as composições para 2026.