Homem diz ter levado “salve” de facção criminosa após pedir socorro em bar de Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após a informação de que um homem com ferimento na cabeça teria adentrado em um estabelecimento comercial na Avenida Vitória Régia, bairro Jardim Primavera, em Vilhena, pedindo socorro.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros já realizava atendimento pré-hospitalar à vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Hospital Regional.

Segundo relato repassado pelos bombeiros à equipe policial, o homem teria informado inicialmente que foi atingido por um automóvel.

Funcionárias do estabelecimento disseram que não mantiveram diálogo com o ferido por receio de que algum possível perseguidor pudesse entrar no local. Elas relataram apenas ter ouvido a vítima afirmar que havia sido agredida.

A guarnição deslocou-se até o hospital, onde o socorrido relatou que teria levado um “salve” de uma facção criminosa, sem especificar qual organização ou apontar possíveis autores.

A vítima apresentava um corte de tamanho considerável na região da cabeça e lesões no braço direito. O profissional de plantão informou que o homem permaneceria em observação.

A dinâmica dos fatos indica que o autor ou autores, até o momento não identificados, teriam agredido a vítima em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Foram realizadas diligências nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado até o encerramento da ocorrência.