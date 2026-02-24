Polícia investiga suspeita de abuso sexual contra menor após atendimento hospitalar em Chupinguaia

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no hospital municipal de Chupinguaia, após profissionais de saúde suspeitarem que uma criança poderia ter sido vítima de estupro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial conversou com os profissionais, que relataram que a menina deu entrada para atendimento apresentando uma lesão na região íntima.

Devido à natureza do ferimento, as autoridades foram notificadas para apurar a origem do fato.

Em conversa com os policiais, a criança relatou que estava brincando no quintal da casa quando caiu sobre um pedaço de madeira, o que teria ocasionado o ferimento.

A mãe confirmou a versão da filha, informando que a menina brincava no momento do incidente, embora não tenha presenciado o ocorrido. No momento do suposto acidente, a criança estava sob os cuidados do ex-companheiro da mãe da menor.

Diante das circunstâncias, a guarnição deslocou-se até a residência para averiguação. O ex-padrasto afirmou à polícia que estava preparando o almoço enquanto a menina brincava com o filho dele, de 5 anos. Segundo seu relato, ele ouviu o choro da criança e percebeu que ela havia se machucado.

O homem informou que pediu para o filho acompanhar a menina até a casa da mãe para que ela fosse levada ao hospital. O ex-padrasto negou qualquer tipo de abuso e afirmou estar à disposição das autoridades para que o caso seja esclarecido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para que as investigações e exames periciais necessários sejam realizados para elucidar o fato.