DIÁRIAS: Câmara de Vilhena bate recorde e gasta quase R$ 580 mil em 2025, superando legislaturas anteriores; veja ranking

A atual legislatura da Câmara de Vilhena vem demonstrando que, realmente, é diferenciada às anteriores. Uma prova disso está relacionada ao quesito diárias logo no primeiro ano de mandato.

Conforme levantamento feito pela equipe do Extra de Rondônia junto ao Portal da Transparência, em 2025, a Câmara Municipal gastou R$ 577 mil em diárias.

As diárias envolvem despesas de deslocamentos, hospedagem, alimentação e outros gastos de vereadores e servidores da Casa de Leis. O Portal informa gastos de R$ 602.850,00, mas teve anulação de R$ 25.150,00.

Nas justificativas, deslocamentos a cidades como Porto Velho, capital de Rondônia, e Brasília, capital federal, além de outros municípios, com a finalidade de “buscar investimentos e recursos para Vilhena”.

Os gastos com diárias de 2025, entretanto, mostram-se exorbitantes em comparação com gastos de legislaturas anteriores. Em 2024, por exemplo, os gastos com diárias foram de R$ 488 mil; já em 2023, foi de R$ 358 mil.

No ranking dos 13 vereadores, quem mais utilizou diárias foi a vereadora Rosilene Batista, com R$ 44.800,00; já quem menos usou do dinheiro foi o presidente da Casa de Leis, Celso Machado.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou falar com Celso Machado para ouvir sua versão sobre os gastos, mas ele não atendeu à ligação. No entanto, o site disponibiliza espaço para que ele e todos os demais parlamentares possam apresentar eventuais explicações.

>>> Veja, abaixo, o ranking de diárias em 2025:

· ROSILENE BATISTA (União) – R$ 44.800

· JANDER ROCHA (Pode) – R$ 39.350

· ANDERSON KOZOWSKI (Pode) – R$ 36.900

· SILVANO PESSOA (União) – R$ 35.500

· ROBERTO DE SOUZA “NEGO” (Pode) – R$ 34.500

· PEDRO SANCHES (Pode) – R$ 33.600

· ZÉ DUDA DO NASCIMENTO (Republicanos) – R$ 33.600

· AMANDA AREVAL (Republicanos) – R$ 23.250 (teve anulação de R$ 5.850,00)

· ELITON COSTA (Republicanos) – R$ 18.750

· SAMIR ALI (MDB) – R$ 16.200

· OZIANE GERMINIANO (União – assumiu a vaga em setembro de 2025) – R$ 14.400

· WILSON TABALIPA (PL) – R$ 10.850

· CELSO MACHADO (PL) – R$ 7.550