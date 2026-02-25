Manobra perigosa leva PM desarticular ponto de venda de drogas em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento tático pela Avenida 1705, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena, nas proximidades da rotatória da Avenida Campos Elísio, quando visualizou uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, em atitude suspeita.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao perceber a presença da viatura, o condutor iniciou manobras perigosas ao acessar a rotatória da Avenida 102-18, empinando o veículo e equilibrando-se em apenas uma roda, caracterizando direção perigosa e exibicionismo.

No momento da ação, havia diversas pessoas transitando pela via, inclusive crianças brincando na rua, o que teria exposto terceiros a risco concreto.

A abordagem foi realizada na Avenida 102-18, onde foi constatado que o condutor não possuía habilitação para dirigir. Durante busca pessoal, os policiais localizaram um cigarro de substância análoga à maconha no bolso do suspeito, que afirmou ser usuário.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o abordado apresentou versões contraditórias e, posteriormente, confessou que estaria comercializando entorpecentes em parceria com uma mulher conhecida pelo apelido de “Ju”. Ele relatou que havia acabado de realizar uma entrega no valor de R$ 50 e indicou o endereço do comprador.

A equipe policial se deslocou até o imóvel informado, no bairro Barão III, onde os moradores confirmaram a compra da substância pelo valor mencionado, pago via PIX.

A mulher apresentou espontaneamente o entorpecente adquirido, que totalizou aproximadamente três gramas de maconha após pesagem.

Diante das evidências, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde a responsável pelo imóvel autorizou a entrada da guarnição, com registro em vídeo. No local, foi localizada, dentro da geladeira, porção de substância análoga à maconha, que pesou cerca de 85 gramas.

Durante as diligências, a mulher apontada como fornecedora também foi identificada, sendo conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico.

A responsável pela residência assumiu a propriedade da droga encontrada e declarou ter conhecimento da comercialização, versão que divergiu parcialmente do relato inicial do condutor.

Diante dos indícios de tráfico de drogas, associação para o tráfico, direção perigosa e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

A motocicleta foi recolhida e apresentada no pátio do Ciretran, conforme auto de recolhimento. Os compradores também foram encaminhados por posse de entorpecente.