Mulher é presa suspeita de envenenar empresário boliviano em Chupinguaia

A Polícia Civil de Rondônia cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena e prendeu uma mulher investigada por homicídio no município de Chupinguaia, leia mais AQUI e AQUI).

Conforme informações divulgadas pela corporação, há fortes indícios de que a suspeita teria utilizado veneno para provocar a morte da vítima, registrada no dia 12 de setembro de 2025.

Diante da suspeita de envenenamento, a Polícia Judiciária realizou a exumação do corpo para coleta de material biológico. Após a realização de perícia, o laudo confirmou a presença de substância tóxica, apontando envenenamento como causa da morte.

Com base no conjunto de indícios reunidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A ordem judicial foi cumprida por equipe da Delegacia Especializada na Repressão de Crimes contra a Vida, em operação planejada e sem intercorrências.

A investigada permanece custodiada e à disposição da Justiça. A investigação segue em andamento, com diligências e oitivas em curso.

Por se tratar de procedimento ainda em fase de apuração, a Polícia Civil informou que não irá se manifestar além das informações já divulgadas.